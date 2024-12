Luiz Henrique com a taça do Brasileiro - Vitor Silva / Botafogo

Luiz Henrique com a taça do BrasileiroVitor Silva / Botafogo

Publicado 13/12/2024 12:23

Rio - Do quarteto ofensivo que brilhou nos títulos do Brasileiro e da Libertadores, o Botafogo perderá Thiago Almada para 2025, mas poderá ficar com Luiz Henrique e Igor Jesus. De acordo com informações do portal da "ESPN", o Alvinegro adota um tom otimista em relação a permanência dos dois jogadores.

Reforço para o segundo semestre. Igor Jesus, de 23 anos, não recebeu nenhuma proposta recente para deixar o Botafogo. Com contrato em andamento, a tendência é que continue no clube carioca para a disputa da próxima temporada.

Contratado em regime semelhante ao de Almada, com a promessa de uma transferência para o Lyon, Luiz Henrique, de 23 anos, está satisfeito no Botafogo. Eleito craque do Brasileiro, favorito ao prêmio do jornal uruguaio "El País", de melhor jogador da América do Sul, o atacante tem boas chances seguir atuando no futebol brasileiro.

Em relação a Savarino a situação é mais simples, porque apesar de valorizado, o jogador tem uma idade maior, 27 anos, e com isso o Botafogo não teme tantas investidas do futebol europeu.