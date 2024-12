Artur Jorge com a taça do Brasileiro - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 13/12/2024 15:12 | Atualizado 13/12/2024 15:15

Rio - Na tarde desta sexta-feira, a delegação do Botafogo desembarcou no Rio de Janeiro, após a eliminação e curta participação no Intercontinental de Clubes da Fifa, em Doha. No Galeão, o treinador Artur Jorge afirmou que ainda não conversou com John Textor sobre a possibilidade de seguir em 2025 e valorizou o legado do atual elenco com as conquistas do Brasileiro e da Libertadores.

A torcida alvinegra está no Aeroporto do Galeão para receber novamente os donos da América e do Brasil! NÃO SE COMPARA! #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/K6LWpfKRw6 — Botafogo F.R. (@Botafogo) December 13, 2024

"Estamos falando daquilo que é o presente. Desfrutar um pouquinho com a torcida que hoje fez questão de aqui estar. É uma prova e marca de união, e de enorme satisfação pelo que fizemos, construímos e deixamos, seguramente, um legado aqui nesse clube", disse.

Artur Jorge aproveitou para celebrar a presença dos torcedores no Aeroporto e citou toda a relação de sinergia do grupo do Botafogo com os alvinegros durante toda a temporada de 2024.

"É fantástico (recepção da torcida). O mesmo se passou no estádio quando vencemos o campeonato e festejamos junto da nossa torcida, pelo reconhecimento do trabalho que fizemos, paixão e o que entregamos ao clube. A única forma que temos esse retorno é a torcida do nosso lado, nos dando amor, torcendo por nós. Não posso estar mais feliz daquilo que estou", concluiu.