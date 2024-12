Eduardo deve deixar o Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 13/12/2024 19:59 | Atualizado 13/12/2024 20:00

Rio - Vivendo os últimos dias de seu contrato com o Botafogo, Eduardo pode defender outro gigante do futebol brasileiro em 2025. De acordo com o jornalista Samuel Venâncio, o Cruzeiro tem conversas em andamento pela contratação do meia.

O time mineiro tem interesse em Eduardo para compor elenco e desejar assinar com o jogador de 34 anos por uma temporada. O camisa 33 também interessa ao Pumas, do México.

O desejo de Eduardo era permanecer no Botafogo, como ele mesmo disse após a conquista do título do Brasileirão. Porém, o camisa 33 não ficou satisfeito com a oferta de renovação da diretoria alvinegra e deixará o clube no fim do ano.

Contratado no meio da temporada de 2022, Eduardo coleciona 98 jogos com a camisa do Botafogo, com 23 gols marcados e 12 assistências. Em 2024, o meia sofreu com lesões e acabou perdendo espaço no time que foi campeão da Libertadores e do Brasileirão.