Tiquinho Soares em treino do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 13/12/2024 20:52

O Santos tem interesse na contratação de Tiquinho Soares, do Botafogo. A diretoria do Peixe fez uma consulta ao staff do jogador nos últimos dias para levantar informações e saber as condições do atacante para mudar de clube no futebol brasileiro. A situação é embrionária e não há proposta.

Tiquinho entrou no radar do Santos em meio a levantamento do setor de análise de mercado do clube. Entende-se que o o experiente jogador, de 33 anos, chegaria à Vila Belmiro para ser protagonista no elenco que está sendo montado para a disputa do Campeonato Paulista de 2025. As informações são do site "ge".

A ideia do Santos é chegar ao camisa nove com proposta de contrato longo e altos vencimentos para poder assinar na janela de transferências de início de temporada. A oferta deve chegar nos próximos dias.

Não será uma negociação fácil, e a diretoria do Peixe já sabe disso. Tiquinho Soares tem contrato com o Botafogo até o fim de 2026 e, mesmo tendo terminado em baixa o ano, carrega enorme identificação com o Glorioso e é idolatrado por torcedores.