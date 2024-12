Artur Jorge conquistou o Campeonato Brasileiro e a Libertadores da América pelo Botafogo em 2024 - Eitan Abramovich / AFP

Publicado 14/12/2024 10:40 | Atualizado 14/12/2024 10:45

Rio - Um dos interessados na contratação do técnico Artur Jorge, do Botafogo , é o Al-Rayyan, do Catar, que deseja contar com o treinador na próxima temporada. As informações são do jornalista Thiago Franklin.