Publicado 14/12/2024 13:21

Rio - Um dos principais nomes do Botafogo nas campanhas dos títulos do Brasileirão e da Libertadores, Savarino está cobiçado no mercado. De acordo com o jornal italiano “Calcio Mercato”, o venezuelano está na mira de cinco clubes europeus: Atalanta, Bologna, Fiorentina, Betis e Villarreal.

O camisa 10 possui passaporte italiano, o que facilitaria uma negociação com times do país. Além dos clubes citados, times da França também monitoram o jogador desde o meio do ano.



Com a valorização em 2024, o Botafogo avalia o valor de Savariano em 15 milhões de euros (R$ 94 milhões na atual cotação). Porém, segundo o veículo italiano, o Glorioso toparia conversar com ofertas entre 10 milhões de euros (R$ 63 milhões) e 12 milhões de euros (R$ 75,5 milhões).