Gatito Fernández - Leonardo Bessa / Agência O Dia

Gatito FernándezLeonardo Bessa / Agência O Dia

Publicado 14/12/2024 19:53

Rio - Em fim de contrato com o Botafogo, Gatito Fernández despertou interesse do Colo-Colo-CHI. Segundo a rádio chilena “ADN”, o experiente goleiro é um dos nomes estudados para reforçar a equipe em 2025.

O Colo-Colo está no mercado em busca de um goleiro após a saída de Brayan Cortés, que acabou não renovando com o clube chileno por questões financeiras. Matías Dituro, do Elche, e Facundo Altamirano, do San Lorenzo, também são opções.

Apesar de ter sido reserva de John em toda temporada, Gatito tem o desejo de permanecer no Botafogo. O paraguaio espera renovar seu vínculo com o Alvinegro até o fim de 2026.

Em 2024, Gatito entrou em campo pelo Botafogo em 22 partidas.