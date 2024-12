Vaga do Botafogo na Recopa Sul-Americana veio ao vencer a Libertadores - Vítor Silva / Botafogo

Vaga do Botafogo na Recopa Sul-Americana veio ao vencer a LibertadoresVítor Silva / Botafogo

Publicado 14/12/2024 08:40

Rio - A Conmebol confirmou as datas e os horários das partidas entre Botafogo e Racing, da Argentina, pela Recopa Sul-Americana de 2025. Os times vão se enfrentar em busca do título inédito da competição.

O primeiro embate será no dia 20 de fevereiro, às 21h30 (de Brasília), no El Cilindro, em Buenos Aires. A volta acontecerá no dia 27, no mesmo horário, no Estádio Nilton Santos.