Publicado 13/12/2024 22:01

Rio - Um caminhão com produtos oficiais do Botafogo foi roubado nesta sexta-feira (13) na Avenida Brasil, na altura do bairro de Olaria, na Zona Norte da cidade. A ação dos criminosos aconteceu por volta das 9h, momento em que os itens estavam sendo transportados para lojas licenciadas.

O registro foi feito na Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC), em Manguinhos, que investiga o caso. Sabe-se que quatro criminosos em três motos cercaram o veículo e renderam o motorista.

Diligências estão em andamento pela Polícia Civil para recuperar a carga. Ainda não há precisão quanto à localização dos materiais, ainda que tenha surgido a possibilidade de estar no Complexo do Alemão.

Em novembro de 2023, o Botafogo teve uma van que levava materiais esportivos roubada na Linha Amarela. O veículo foi recuperado horas depois na Baixa do Sapateiro, no Complexo da Maré