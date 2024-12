Botafogo's players celebrate after winning the Copa Libertadores final football match between Brazilian teams Atletico Mineiro and Botafogo at the Mas Monumental Stadium in Buenos Aires on November 30, 2024. - Luis ROBAYO/AFP

Publicado 02/12/2024 07:30 | Atualizado 02/12/2024 07:34

Rio - O futebol brasileiro alcançou uma marca histórica com a conquista do Botafogo na Libertadores. O Brasil igualou a Inglaterra com a maior sequência de títulos continentais e está próximo de igualar a Argentina em número de troféus na competição.

O título do Botafogo foi o sexto consecutivo do Brasil na Libertadores. A Inglaterra atingiu seis conquistas em anos consecutivos entre 1977 e 1982, com três títulos do Liverpool, dois do Nottingham Forest e um do Aston Villa na Liga dos Campeões da Europa.

Já a sequência de títulos do Brasil na Libertadores começou em 2019 com o Flamengo — que também foi campeão em 2022. O Palmeiras conquistou a competição em 2020 e 2021, enquanto o Fluminense ganhou em 2023 e o Botafogo neste ano.

Maiores sequências de títulos continentais consecutivos:

1º - Brasil: 6 (2019-2024)

1º - Inglaterra: 6 (1977-1982)

3º - Espanha: 5 (1956-1960 e 2014-2018)

4º - Brasil: 4 (2010-2013)

4º - Argentina: 4 (1967-1970 e 1972-1975)

4º - Holanda: 4 (1970-1973)