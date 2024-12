Comemoração do título da Libertadores da América na enseada de Botafogo - Renan Areias/ Agência O Dia

Publicado 02/12/2024 08:00

Rio - O futebol carioca atingiu um feito inédito com a conquista do Botafogo na Libertadores. Pela primeira vez na história, dois clubes do Rio de Janeiro venceram títulos continentais no mesmo ano.

Além do título do Botafogo na Libertadores, o Fluminense também conquistou a Recopa Sul-Americana no início do ano. A conquista do Glorioso foi a sexta continental do futebol carioca nos últimos seis anos.

Nos últimos anos, o futebol carioca conquistou quatro Libertadores e duas Recopas. O Rio se tornou a primeira cidade do mundo a conquistar um tricampeonato continental seguido com times diferentes.

Por fim, o futebol carioca ainda pode terminar o ano com dois títulos nacionais. O Botafogo pode conquistar o Brasileirão na próxima quarta-feira (4) e se juntar ao Flamengo, campeão da Copa do Brasil.

Para conquistar o título antecipado do Brasileirão, o Botafogo precisa vencer o Internacional e torcer por tropeço do Palmeiras diante do Cruzeiro. Em caso de empate, precisa torcer por derrota do Alviverde.