Endrick fez sua estreia pelo Real MadridAFP

Publicado 02/12/2024 15:08

Madri (ESP) - A situação de Endrick no Real Madrid virou, mais uma vez, destaque na imprensa espanhola. Com apenas três jogos feitos nos últimos dois meses, o atacante voltou a não ser utilizado por Carlo Ancelotti na vitória merengue por 2 a 0 sobre o Getafe, no último domingo (1º), pelo Campeonato Espanhol

O jornal catalão "Mundo Deportivo" afirmou que o atacante vive um "ostracismo sem fim" e que a situação não consegue ser contornada por ele. Além disso, o veículo declarou que o brasileiro foi de "uma grande promessa no Brasil a reserva fixo" na equipe.

No jogo pela competição nacional, Endrick passou os 90 minutos no banco. O jogador chegou a aquecer durante boa parte do segundo tempo, mas não foi chamado por Ancelotti, que, por sua vez, garantiu que o o camisa 16 precisa "trabalhar mais" para voltar a atuar

Contratado pelo Real Madrid na janela de transferência do meio do ano, o ex-Palmeiras entrou em campo em 12 jogos e fez dois gols. A última vez que esteve no time titular foi há exatos dois meses atrás, em jogo contra o Lille, pela Liga dos Campeões.