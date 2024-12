Briga generalizada em jogo de futebol deixou mais de 50 mortos na Guiné - Reprodução

Briga generalizada em jogo de futebol deixou mais de 50 mortos na Guiné Reprodução

Publicado 02/12/2024 10:00 | Atualizado 02/12/2024 10:03

Rio - Uma briga generalizada terminou com mortos, no domingo (1º), durante uma final de campeonato na Guiné. A confusão começou após o árbitro marcar um pênalti. Segundo a imprensa local, cerca de 56 pessoas morreram no confronto.

O jogo em questão foi entre Nzerekore e Labe, realizado na cidade de Nzerekore. Torcedores do Labe ficaram irritados com a marcação do pênalti a favor do time da casa e protestaram atirando pedras no gramado, seguido de uma invasão.

A polícia usou gás lacrimogêneo para tentar conter a confusão, mas não surtiu efeito. O incidente está sendo investigado pelas autoridades. O governo também lamentou o episódio que marcou a partida de um torneio em homenagem ao presidente Mamadi Doumbouya.