Atlético-MG vê pênaltis não marcados na final da Libertadores contra o BotafogoAlejandro Pagni / AFP

Publicado 02/12/2024 20:54 | Atualizado 02/12/2024 20:59

O Atlético-MG irá formalizar reclamação à Conmebol contra a equipe de arbitragem da final da Libertadores, vencida pelo Botafogo por 3 a 1, no último sábado (30), em Buenos Aires , na Argentina. O clube mineiro vê dois possíveis pênaltis não marcados no segundo tempo da partida. As informações são do "ge".

Os dois lances envolveram Marlon Freitas, volante capitão do Botafogo. No primeiro, ele dividiu bola com Hulk aos dois minutos próximo à linha de fundo. Já no segundo, o camisa 17 do Glorioso afastou o perigo com Deyverson em cima para tentar o empate aos sete - Vargas, logo no começo do segundo tempo, marcou o gol do Galo.

A arbitragem da final da Libertadores no Monumental de Núñez foi comandada por Facundo Tello. As reclamações do Atlético-MG, no entanto, são principalmente em cima de Mauro Vigliano, responsável pelo VAR.

O Galo irá solicitar imagens e áudios da cabine do VAR nos momentos dos lances em questão. A diretoria se reuniu com Sálvio Spínola, ex-árbitro e consultor de arbitragem do clube, antes de apresentar a queixa à Conmebol.