Rafael Candian era torcedor do Atlético-MGReprodução / Instagram

Publicado 02/12/2024 18:40

Um torcedor do Atlético-MG morreu no último sábado (30), pouco tempo após a derrota do clube mineiro na final da Libertadores para o Botafogo, pelo placar de 3 a 1. Rafael Candian sofreu um infarto e não resistiu.

A esposa de Rafael, Ariane, disse que o torcedor sentiu uma "pontada", às 19h30, cerca de 30 minutos após o apito final, não resistiu e morreu em casa, onde estava assistindo a partida.

O corpo de Rafael foi velado no domingo (1), pela manhã, e enterrado no fim da tarde, em Belo Horizonte. Uma bandeira do Atlético-MG foi colocada em cima do caixão do torcedor fanático. Além da esposa, ele deixa um filho de oito anos, que também torce para o Galo.