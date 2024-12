Galvão Bueno - João Cotta/Globo

Galvão BuenoJoão Cotta/Globo

Publicado 02/12/2024 17:26

últimos dias como contratado da Globo, Galvão Bueno está se movimentando para seguir na TV aberta em 2025. De acordo com a "Folha de São Paulo", o narrador e sua equipe querem manter a popularidade que só as grandes emissoras proporcionam e chegaram a procurar SBT e Band para possíveis projetos. Rio - Vivendo seus, Galvão Bueno está se movimentando para seguir na TV aberta em 2025. De acordo com a "Folha de São Paulo", o narrador e sua equipe querem manter a popularidade que só as grandes emissoras proporcionam e

O canal de Sílvio Santos não chegou a dar um retorno para a equipe de Galvão. Porém, a Band se mostrou animada com a possível presença do narrador em sua grade. A emissora do Morumbi foi a casa de Galvão entre 1977 e 1981 e onde ele se consagrou como a voz da Fórmula 1 no Brasil ao transmitir o título de Nelson Piquet, em 1980.

O narrador ainda não tem definido como seria um novo projeto na TV aberta. Inicialmente, ele não deseja ter uma atração semanal, já que possui outros compromissos profissionais, mas tudo vai depender de conversas.