A Libertadores Zico 10 contou com a participação de alunos das unidades Santa Mônica Residências, Nova Ipanema, Faria Brito, além dos craques que treinam na matriz, no Centro de Futebol Zico - Rodrigo Galvão

Publicado 02/12/2024 16:41 | Atualizado 02/12/2024 17:40

Rio - O clima de Libertadores da América tomou conta do cenário do futebol no último final de semana. Além da decisão do torneio continental vencido pelo Botafogo, na vitória sobre o Atlético-MG, os alunos da escola de futebol do Zico puderam sentir esse clima de esportividade durante o Torneio Interno Libertadores Zico 10, um evento de congraçamento entre as unidades, fechando o ano de 2024.

A Libertadores Zico 10 contou com a participação de alunos das unidades Santa Mônica Residências, Nova Ipanema, Faria Brito, além dos craques que treinam na matriz, no Centro de Futebol Zico. Filho do Galinho de Quintino e Presidente das escolas Zico 10, Thiago Coimbra, falou sobre a importância do evento.

"Uma das marcas das escolas Zico 10 é a inclusão e a socialização. Com isso, nosso time de professores coloca em prática torneios que fazem associação aos principais campeonatos do mundo, justamente para que nossos alunos possam viver essa experiência. Mais uma vez foi muito bacana e proveitoso", destacou.

A escola de futebol Zico 10 segue uma metodologia criada pelo próprio Zico, onde prioriza a integração e socialização, buscando formar cidadãos, antes mesmo do atleta de futebol. No Japão cumprindo compromissos com o Kashima Antlers, Zico já se prepara para a edição de 20 anos do Jogo das Estrelas, que acontecerá dia 28/12, no Maracanã.