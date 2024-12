Ainara Avalos é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram

Publicado 02/12/2024 17:20

Rio - A musa do Olimpia, Ainara Avalos, desabafou nas redes sociais sobre algumas críticas que recebe do público feminino. A beldade afirmou que seria mais respeitada, caso soubessem como trata homens infiéis que entram em contato com ela.

"Eu não seria odiada pelas mulheres, se elas soubessem como faça, quando seus namorados me procuram. Além de rejeitá-los, eu peço que as respeitem", publicou nas redes sociais.



Ainara Avalos faz sucesso no Paraguai como modelo e também como locutora de um programa de rádio. No total, a beldade tem mais de 150 mil seguidores no Instagram.