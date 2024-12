Mohamed Salah deve deixar o Liverpool - AFP

Publicado 02/12/2024 16:50

Rio - O atacante Mohamed Salah, de 32 anos, pode estar próximo de defender o PSG na próxima temporada. De acordo com informações do jornal francês "L'Equipe", há uma negociação em estágio avançado entre o egípcio e o clube de Paris.

Segundo uma fonte próxima de Salah, as conversas com o PSG acontecem há algum tempo. O atacante, de 32 anos, agrada aos donos do clube francês também por seu apelo em países árabes. A equipe de Paris é presidida por Nasser Al-Khelaïfi, nascido no Catar.

Um dos maiores ídolos da história recente do Liverpool, Salah tem contrato até junho de 2025, mas afirmou na última semana que ainda não foi procurado para negociar renovação. O egípcio vive grande fase na temporada e soma 13 gols e 11 assistências em 20 jogos.

Desde a saída de Mbappé que o PSG procura um novo astro do futebol internacional para ser protagonista da equipe. O clube chegou a ter nos últimos anos, além do francês, Lionel Messi e Neymar.