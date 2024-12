Stade Océane, casa do Le Havre - Divulgação / Le Havre

Stade Océane, casa do Le HavreDivulgação / Le Havre

02/12/2024

França - Na França, um torcedor do Le Havre, de apenas seis anos, foi banido do Stade Océane por ter jogado copos e bolas de papel no campo no jogo contra o Reims, na 11ª rodada da Ligue 1, em novembro. Além do menino, os pais também foram proibidos de assistir aos jogos em casa por três rodadas.

A criança não teve sua identidade revelada e é acusada de ter atirado vários objetos no campo. O jornal francês "L'Equipe" publicou que, em uma brincadeira, o menino tentou acertar um colega que estava logo à frente, mas acabou jogando os objetos dentro do gramado, acertando somente painéis publicitários. O incidente foi relatado na súmula da partida.

O Le Havre recorreu às imagens das câmeras de segurança do estádio para identificar o torcedor. A penalização foi ampliada aos pais, que, segundo a avaliação do clube, adquiriram os ingressos para o menor de idade e eram responsáveis por sua conduta.

A suspensão formalizada pelo Le Havre abrange a partida do último domingo contra o Angers, além dos confrontos contra o Strasbourg, em dezembro, e o Lens, em janeiro de 2025. Com isso, o torcedor mirim só poderá voltar a frequentar o estádio na 19ª rodada do Campeonato Francês, em Le Havre x Brest, no dia 26 de janeiro.