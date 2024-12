Neymar tem apenas dois jogos pelo Al-Hilal neste ano - AFP

Neymar tem apenas dois jogos pelo Al-Hilal neste anoAFP

Publicado 02/12/2024 19:31

Rio - Em meio a rumores de saída do Al-Hilal, Neymar deverá ser inscrito em janeiro pelo Al-Hilal para disputar o Campeonato Saudita. O craque ficou de fora da lista inicial devido ao limite de oito estrangeiros acima de 21 anos que cada clube pode ter.

No entanto, para ele conseguir a vaga, os sauditas pretendem rescindir ou emprestar o zagueiro Koulibaly. Com contrato até junho de 2026, o senegalês não está rendendo o esperado e o clube deseja negociá-lo, de acordo com o jornal espanhol 'Marca'.

Apesar da intenção em utilizar o camisa 10 na competição nacional, o periódico ressalta que o movimento não deve mudar em nada na decisão do Al-Hilal em não renovar o contrato de Neymar , que termina em junho de 2025.