Edoardo Bove sofreu mal súbito - AFP

Edoardo Bove sofreu mal súbito AFP

Publicado 02/12/2024 11:00

segue internado em observação, mas não apresentou dano cerebral.

Eduardo Bove, da Fiorentina, passa bem após sofrer um mal súbito na partida contra a Inter de Milão , no domingo (2). O meia de 22 anos

A suspeita dos médicos é que ele tenha sofrido uma arritmia cardíaca, segundo o jornal italiano 'La Repubblica'. Eles farão exames para confirmar se esse foi o problema.



Apesar da melhora no quadro, Bove, que foi extubado, permanece internado na UTI do hospital.



"Obrigado a todos", disse.



O que aconteceu



A partida entre Fiorentina e Inter de Milão foi suspensa após o jogador passar mal e cair no gramado, aos 16 minutos do primeiro tempo (0 a 0 no placar), com convulsões e olhos bem abertos.



A cena impactante deixou companheiros e adversários desesperados, acompanhando os primeiros atendimentos. Bove foi levado de ambulância para um hospital próximo e já estava consciente.



A federação italiana ainda anunciará uma nova data para a continuação da partida.