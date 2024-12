Ancelotti é técnico do Real Madrid - AFP

Publicado 01/12/2024 16:51

Espanha - Após a vitória do Real Madrid sobre o Getafe por 2 a 0, o treinador Carlo Ancelotti, foi questionado sobre Endrick, que ficou como opção no banco de reservas, e não entrou em campo. O italiano explicou o motivo de não ter colocado o brasileiro para jogar.

"O que ele precisa para jogar? Ele precisa trabalhar. Ele não entrou porque Mbappé estava sendo muito perigoso e o resto também estava bem. Ele estará pronto para o próximo jogo", afirmou.

Contratado pelo Real Madrid na janela de transferência do meio do ano, Endrick entrou em campo em 12 jogos e fez dois gols. Nos últimos dois meses, o brasileiro teve uma minutagem bastante baixa pelo clube espanhol.

Com a vitória sobre o Getafe, o Real Madrid está na segunda colocação no Campeonato Espanhol, com um ponto a menos que o líder Barcelona, que tem um jogo a mais que o atual campeão europeu.