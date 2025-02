Filipe Luís, técnico do Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 03/02/2025 08:30

se tornou o primeiro campeão da Supercopa do Brasil como jogador e técnico. Rio - Filipe Luís escreveu mais um capítulo vitorioso na história do Flamengo. Com a vitória por 3 a 1 sobre o Botafogo , neste domingo (2), em Belém, ele

Contratado pelo Flamengo em 2019, Filipe Luís conquistou dez títulos vestindo vermelho e preto. Entre eles, a Supercopa do Brasil de 2020 e 2021. Ele anunciou a aposentadoria em 2023, aos 38 anos, e iniciou a trajetória como treinador na base do clube, onde conquistou o Mundial sub-20, em 2024.

"É o grande sonho da minha vida. Tenho uma ambição gigantesca. Não tem nenhum lugar onde eu possa estar mais confortável trabalhando do que no clube que amo (...) Não tenho interesse nenhum em sair. Quero ficar por muito tempo no Flamengo. Me deram todas as ferramentas para trabalhar e desenvolver, não posso pedir mais nada", disse Filipe Luís.

Filipe Luís foi escolhido para substituir Tite, demitido em setembro do ano passado. No primeiro desafio da carreira como treinador profissional, o ex-jogador levou o Flamengo ao título da Copa do Brasil e, agora, da Supercopa do Brasil. Ao todo, são 18 jogos, 12 vitórias, cinco empates e apenas uma derrota.

Após conquistar a Supercopa do Brasil, o Flamengo volta as atenções para o Carioca e busca o 39º título de sua história. O Rubro-Negro volta a campo na próxima quarta-feira (5), às 19h (de Brasília), contra a Portuguesa-RJ, em Uberlândia-MG, pela 8ª rodada, e depois terá três clássicos em sequência.