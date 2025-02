Luto - Reprodução

Publicado 02/02/2025 12:34

em 1978 e foi campeão carioca daquele ano. Flamengo foi às redes sociais lamentar a morte de Alberto Leguelé, no sábado (2), aos 71 anos. O ex-meia teve uma rápida passagem pelo Rubro-Negro

"O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente o falecimento do ex-jogador Alberto Leguelé. Muita força aos familiares e amigos neste momento tão triste", diz a postagem do clube.

O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente o falecimento do ex-jogador Alberto Leguelé. Ele defendeu o Mais Querido em 1978 e foi campeão carioca. Muita força aos familiares e amigos neste momento tão triste.

O baiano Alberto Raimundo Marques foi revelado pelo Bahia, clube onde fez história e se tornou ídolo, com a conquista de seis estaduais. Ele também defendeu a seleção brasileira olímpica, na edição de Monteral-1976.



Dois anos depois, estreou pelo Flamengo, em 3 de setembro de 1978, na goleada por 6 a 0 sobre o São Cristóvão. Ao todo ele disputou 15 partidas e ficou por pouco mais de três meses, até deixar o clube no fim daquele ano.



Além de Flamengo e Bahia, Alberto Leguelé também jogou por ASA, Vitória, CSA, Nacional-AM, Alecrim e Fast.