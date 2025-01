Wallace Yan (à esquerda) marcou na vitória do Flamengo sobre o Sampaio Corrêa - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 31/01/2025 16:05

"Quero dedicar esse gol para quem eu me inspiro também, o Ronaldinho Gaúcho. É um cara que me chama muita atenção, dentro e fora de campo, pela genialidade que ele tem. Então, ele é meu ídolo, eu vou carregar sempre isso", afirmou o atacante do Flamengo.



Além da partida de quinta-feira (30), Wallace Yan já havia balançado redes no 5 a 0 contra o Bangu e na derrota por 2 a 1 para o Nova Iguaçu. Ele só passou em branco uma vez, no empate em 1 a 1 com o Madureira.



Os artilheiros do Carioca

Com os três gols, o jovem divide a artilharia com outros cinco jogadores: o companheiro Carlinhos, Germán Cano, do Fluminense, Vegetti, do Vasco, Walber, do Maricá, e Zé Vitor, do Boavista.



Quem é Wallace Yan, revelação do Flamengo



O jovem chegou ao Rubro-Negro em 2022, aos 17 anos, vindo da Ferroviária (SP), onde chamou a atenção na Copinha.



Após ficar no sub-17, subiu para o sub-20 ainda no fim de 2022 e disputou a Copinha no ano seguinte. Foi comandado por Filipe Luís em 2024, com quem conquistou o Mundial de Clubes Sub-20, com direito a duas assistências no 2 a 1 sobre o Olympiakos.



Antes, conquistou a Libertadores Sub-20 e balançou redes em todos os jogos da fase de grupos da. Ao todo, foram 13 gols em 54 jogos na categoria.

Wallace Yan tem contrato com o Flamengo até o fim de 2027, com multa rescisória estipulada em 40 milhões de euros (cerca de R$ 246 milhões) para clubes do exterior. Já para equipes brasileiras o valor é menor, de R$ 33 milhões.