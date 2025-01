Ramon, ex-lateral do Flamengo, é o novo reforço do Internacional - Divulgação/Cuiabá

Ramon, ex-lateral do Flamengo, é o novo reforço do InternacionalDivulgação/Cuiabá

Publicado 31/01/2025 11:50 | Atualizado 31/01/2025 13:15

Rio - O Internacional está próximo de anunciar a contratação do lateral-esquerdo Ramon, cria do Flamengo. Atualmente no Olympiacos, da Grécia, o jogador de 23 anos, deverá assinar em definitivo com o clube gaúcho. O valor desembolsado por 50% dos seus direitos será de 1,5 milhão de euros (algo em torno de R$ 9 milhões).

Emprestado ao Cuiabá em 2024, Ramon fez 46 jogos, marcou dois gols e distribuiu quatro assistências. O jogador tinha vínculo com o Olympiacos até 2027, e antes de fechar com o Colorado permaneceu treinando no Brasil, sem retornar a Grécia.

Ramon era considerado uma das grandes promessas da base do Flamengo. Ele fez parte do elenco rubro-negro campeão da Libertadores em 2019 e bicampeão brasileiro naquela mesma temporada e no ano seguinte. Porém, não conseguiu se firmar no elenco profissional.

Posteriormente, Ramon foi emprestado ao Bragantino e depois comprado pelo Olympiacos, em 2023. Na Grécia, fez poucos jogos e acabou sendo emprestado ao Espanyol, da Espanha, e ao Cuiabá. No Inter, o jogador disputará a titularidade com Bernabei, eleito o melhor lateral-esquerdo do Brasileirão de 2024.