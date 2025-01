Flamengo negocia a contratação de Jorginho - Divulgação / Arsenal

Flamengo negocia a contratação de JorginhoDivulgação / Arsenal

Publicado 31/01/2025 10:20 | Atualizado 31/01/2025 10:23

Rio - Em busca da contratação de Jorginho, de 33 anos, o Flamengo não terá um "Plano B", caso as negociações com o volante do Arsenal não avancem. A chegada do ítalo-brasileiro é a única possibilidade de o Rubro-Negro finalizar sua janela de transferências com três reforços.

O Flamengo já anunciou as chegadas do atacante Juninho e do lateral-direito Danilo, que deverá atuar como zagueiro. Com isso, o Rubro-Negro não deverá fazer mais investidas pelo zagueiro Vitão, que pertence ao Internacional, e vinha negociando com o clube carioca.

“Prioridade era um zagueiro e um atacante. Depois, todo o resto que vier é algo para acrescentar e subir muito o nível. Pode vir o volante X, que temos bem definido. Se não vier ele, não vem mais ninguém”, afirmou José Boto, diretor de futebol do Flamengo, após a vitória sobre o Sampaio Corrêa, no Maracanã.

Jorginho tem contrato com o Arsenal até junho, mas a negociação não é vista como simples por conta do alto salário do jogador e também pelo fato do clube inglês não ter o interesse de liberá-lo antes do fim da temporada europeia.

Nascido em Santa Catarina, Jorginho, de 33 anos, jamais atuou profissionalmente no futebol brasileiro. Ele iniciou sua carreira no Hellas Verona, depois atuou pelo Napoli, e foi contratado pelo Chelsea em 2018. Desde 2022, ele atua no Arsenal. Seus principais títulos foram a Eurocopa de 2021, pela Itália, e a Liga dos Campeões do mesmo ano pelo Chelsea.