Arrascaeta ao lado da família com a camisa 10 do FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 30/01/2025 21:54

Rio - Agora é oficial, nos braços da Nação e com a benção do ídolo Zico. Na noite desta quinta-feira (30), no Maracanã, antes da partida contra o Sampaio Corrêa pela sexta rodada do Campeonato Carioca, o meia Arrascaeta recebeu a camisa 10 do Flamengo . O uruguaio foi festejado no gramado ao lado de familiares, cumprimentou a torcida e vestiu o novo número pelo Rubro-Negro.