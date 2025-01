Allan foi titular e teve boa atuação na vitória do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 31/01/2025 00:01

"Esse ano vai ser diferente. Estou focado, estou vivendo o Flamengo. Esse ano é 100% Flamengo, nada vai tirar o meu foco fora de campo e eu garanto que vai dar tudo certo. Vou poder retribuir para o Filipe (Luís) e para a torcida todo esse apoio que eles têm nos dado", disse o volante, após a partida.

Allan vive momento conturbado fora dos gramados com uma medida protetiva recebida por sua ex-mulher, Jordana Holleben, que registrou Boletim de Ocorrência após episódio familiar envolvendo também os dois na Barra da Tijuca, bairro da Zona Oeste do Rio.

O volante teve boa atuação e foi uma das principais peças do Flamengo no triunfo sobre o time de Saquarema.

Com o resultado, o Rubro-Negro ultrapassou o Botafogo, rival do próximo domingo pela Supercopa Rei, em Belém, e assumiu a quarta colocação do Estadual com 10 pontos somados.