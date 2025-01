Filipe Luís comandando o Flamengo contra o Sampaio Corrêa - Gilvan de Souza/Flamengo

Filipe Luís comandando o Flamengo contra o Sampaio CorrêaGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 31/01/2025 00:37

Rio - O Flamengo venceu o Sampaio Corrêa pela sexta rodada do Campeonato Carioca , conseguiu a terceira vitória consecutiva e entrou no G-4 ultrapassando o Botafogo. Após o duelo no Maracanã, o técnico Filipe Luís concedeu entrevista coletiva, destacou a paciência que a equipe teve para abrir o placar no segundo tempo e elogiou atuações individuais, como a de Everton Cebolinha, que não atuava desde agosto de 2024.

"Não tem nenhuma diferença você ganhar de 2 a 0 com dois gols nos primeiros 10 minutos, e ganhar de 2 a 0 com gols no final. O importante é vencer e às vezes ter paciência, circular e esperar que o adversário canse, que abra espaços, é fundamental e foi assim que fizemos. Então, eu fiquei feliz por essa paciência que em outros jogos não tivemos tanto e acabamos e acabou verticalizando mais do que deveria, e eu gosto que verticalize o jogo, mas é saber o momento certo", disse o treinador.

Cebolinha está recuperado após ruptura no tendão calcâneo do tornozelo esquerdo e foi titular diante do Sampaio, em partida que Filipe enviou a campo equipe alternativa. Sua atuação foi exaltada pelo comandante.

"O Cebolinha realmente me surpreendeu também. Cinco meses de uma lesão no tendão de Aquiles, que é uma ruptura do tendão de Aquiles, que dizem os médicos que a pior é lesão para o jogador de futebol, e o cara voltar em cinco meses desse jeito. Eu perguntei para ele se ele queria jogar os primeiros 45 minutos ou os últimos 45 do jogo.. Ele pediu para começar o jogo e sair no intervalo. Ele fez um excelente jogo, gostei muito. Ganhamos, como você falou, essas novas contratações para isso. Estamos na pré-temporada para isso, para que eles possam competir entre eles e quem cresce é a equipe", afirmou.

Com 10 pontos, o Flamengo agora é o quarto colocado do Carioca. O próximo compromisso será no domingo (2/2), contra o Botafogo, em Belém, pela Supercopa Rei, às 16h (de Brasília). Filipe projetou o duelo como um grande desafio e mostrou desejo pelo título.

"Assisti ao jogo, assisti o jogo do Botafogo, e seguiu muito o que vinha fazendo ano passado. Um time campeão, campeão da Libertadores, campeão brasileiro, perdeu alguns jogadores, mas se reforçou também. É um treinador que eu também conheço, joguei contra ele no sub-20. É um grande treinador, soube manter as ideias que vinham fazendo, não mexer muito e claro, se torna um time muito poderoso. Então sabemos que vamos ter o adversário hoje nessa final com o mais alto nível do Brasil, campeão dos dois torneios mais importantes que existem, então vamos colocar à prova esse título e que vença o melhor, que seja um grande jogo, queremos esse título, eles também e que vença o melhor."

Veja outras respostas de Filipe Luís:

Allan elogiado



"Muito feliz pelo Allan, muito feliz. Já coloquei ele no jogo, no último jogo lá em Brasília, porque ele veio para essa pré-temporada com outra atitude. É um jogador que veio com uma atitude incrível, veio muito bem fisicamente, se aplicando em todos os treinos. O meu modelo de jogo ele exige muito dos volantes, muita disciplina tática, muita consciência tática. E ele não questionou absolutamente nada, nunca fez. Nunca questionou absolutamente nada, senão ao contrário. Perguntou, se dedicou e treinou muito forte, foi dos que melhor treinou nesta pré-temporada e o futebol não tem segredo."

Alcaraz

"O Alcaraz é um cara que se dedica muito nos treinos, não negocia nada, nem aquecimento e obviamente que também precisa de tempo. Hoje o que eu mais gostei dele foi que ele não perdeu a bola, hoje ele deu muito valor a bola, cuidou nos domínios, não acelerou tanto o jogo e foi do jeito que eu gosto, porque eu quero que acelere, mas no momento certo, então ele soube pensar mais o jogo. Às vezes tem jogadores que a gente precisa acelerar um pouco mais para eles pensar mais rápido, e outros jogadores que a gente precisa frear um pouco mais que já são muito acelerados, é o caso do Alcaraz. Ele é um jogador que precisa dar essa pausa mais no jogo e hoje ele fez muito bem, então eu fiquei feliz por ele também."

Destaques do jogo

"Eu enxerguei muitos positivos e também pontos que temos que evoluir. Precisamos melhorar nosso tempo final, estamos treinando pra isso. Precisamos chegar com mais gente na área, ter mais malícia, maldade na frente do gol, chutar mais, nós temos que melhorar isso aí. Mas de ponto positivo foi que o time seguiu o plano nos 90 minutos, ninguém desobedeceu, ninguém saiu da posição do jeito que eu não queria que saísse. E ter a paciência necessária. E ficou a lição pra gente, nós não deixamos a ansiedade que o torcedor gera muitas veze por querer gols influenciar na nossa tomada de decisão, isso foi uma coisa que eu fiquei muito feliz."