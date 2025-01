Guillermo Varela em ação pelo Flamengo - Gilvan de Souza e Paula Reis / Flamengo

Publicado 31/01/2025 10:36

levou 10 pontos na cabeça após sofrer um corte profundo em disputa de bola pelo alto na vitória de quinta-feira (31) do

Varelaapós sofrer um corte profundo em disputa de bola pelo alto na vitória de quinta-feira (31) do Flamengo por 2 a 0 sobre o Sampaio Corrêa , pelo Campeonato Carioca . Segundo o Rubro-Negro, o lateral não apresentou sinais de concussão e, por isso, foi liberado para deixar o Maracanã e ir para casa.

Recuperado do susto, já que sangrou muito após um choque de cabeça com Marreta, defensor adversário, Varela ainda brincou com a situação.

"Fui pelos 3 pontos e saí com 10. Feliz pela vitória e por representar o Flamengo", postou o uruguaio nas redes sociais.



Por causa do problema, o jogador acabou substituído logo depois do lance, que aconteceu aos 22 minutos do segundo tempo. Marreta, que também sangrou, foi outro a sair.



Confira o comunicado do Flamengo



"Segundo o médico do Flamengo, Fernando Sassaki, o jogador sofreu um corte profundo, sem sinais de concussão. Ele encontra-se orientado e levou dez pontos ainda no vestiário. O atleta foi liberado para sua casa e seguirá monitorado pelo departamento médico do clube".