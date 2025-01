Gabigol em vitória do Cruzeiro por 4 a 1 - Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Publicado 31/01/2025 08:00 | Atualizado 31/01/2025 09:19

Rio - Na goleada do Cruzeiro sobre o Itabirito por 4 a 1, Gabigol, de 28 anos, marcou seus primeiros gols com a camisa da Raposa. O artilheiro teve uma noite de gala e deixou a sua marca em três oportunidades na partida pelo Campeonato Mineiro.

Nas redes sociais, os torcedores do Flamengo reagiram ao momento do atacante. Alguns afirmaram que a sensação de ver o ídolo balançar as redes com a camisa de outro clube gerou uma estranheza.

O feito que Gabigol conseguiu pelo Cruzeiro, o atacante não obtinha há mais de três anos. A última vez que o artilheiro anotou três gols na mesma partida aconteceu no dia 28 de agosto de 2021. Naquele ano, pelo Brasileirão, ele fez um "hat-trick" na goleada de 4 a 0 do Flamengo sobre o Santos.

Gabigol chegou ao Flamengo em 2019 e se tornou um dos maiores ídolos da história do clube. Neste período, ele acumulou títulos, sendo 13 no total, com participações decisivas. Os principais foram: duas Libertadores, dois Brasileiros e duas Copas do Brasil.