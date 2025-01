Rodrygo, à esquerda, e Neymar, à direita, se cumprimentam em jogo do Brasil - Vítor Silva/CBF

Publicado 30/01/2025 20:30

São Paulo - Rodrygo não escondeu a felicidade com o retorno de Neymar ao Santos . Em publicação nas redes sociais, o meia-atacante do Real Madrid, que também é cria da base do Peixe, revelou que o craque era seu ídolo de infância e destacou que esta quinta-feira (30) é um dia marcante.

Veja a publicação:

Meu ídolo! Era assim que eu me referia à você, uns 15 anos atrás (o tempo passa muito rápido).



Hoje, mais do que um ídolo, um amigo, você ganha ainda mais o meu respeito e admiração. Contrariando qualquer lógica, colocando o amor e a felicidade acima de tudo, não tem como eu não me orgulhar do meu ídolo de infância.



Irmão, muito sucesso, gols, vitórias, dancinhas e por fim, muita ousadia e alegria. Hoje é um dia marcante não só pra nós, santistas, mas para todo o mundo do futebol. Se divirta, como sempre fez. O mundo vai continuar te aplaudindo!



Nação Santista, pode comemorar… o príncipe está de volta!

E Neymar respondeu a postagem: "Obrigado, meu sucessor! Lembre-se que ainda temos uma missão. Estamos juntos, craque".