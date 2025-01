Torcida do Lyon exibe faixas em protesto contra John Textor - Reprodução

Publicado 30/01/2025 19:50

França - Mais um capítulo em uma relação conturbada e que piorou com a grave crise dos últimos meses. Torcedores do Lyon protestaram contra John Textor, empresário que controla o clube e também a SAF do Botafogo , antes da partida contra o Ludogorets, pela Liga Europa, nesta quinta-feira (30). O duelo terminou empatado em 1 a 1.

Além do estadunidense, jogadores também foram cobrados pelos torcedores, que mostraram respeito pelo técnico Pierre Sage, demitido por Textor no início da semana.

"Textor, sua gestão nos deixa sem palavras", dizia uma das faixas erguida pelos fãs do clube francês no Groupama Stadium. "Jogadores, vocês também têm sua responsabilidade pela saída de Pierre. Levantem a cabeça e ajam", dizia outra.

Sexto colocado no Campeonato Francês, o Lyon atravessa grave crise financeira e foi proibido de fazer contratações em definitivo com gastos na atual janela de transferências - o clube assinou com Thiago Almada, do Botafogo, por empréstimo gratuito até junho.

O clube gerido por Textor na Eagle Football sofre ameaça de rebaixamento caso não melhore sua situação financeira. A dívida supera os 500 milhões de euros (cerca de R$ 3,3 bilhões).