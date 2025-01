Kawan é zagueiro do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 30/01/2025 18:26

Rio - Utilizado nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca com o chamado elenco alternativo, o zagueiro Kawan, do Botafogo , vestirá a camisa do Juventude na sequência da temporada. Ele assinará com o clube gaúcho por empréstimo até o fim de 2025.

Kawan é aguardado em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, neste fim de semana. O jogador de 21 anos, cria das categorias de base do Botafogo, agrada muito ao técnico Fábio Matias, com quem trabalhou no sub-23 em 2024. As informações são da Rádio Caxias e foram confirmadas pela reportagem do O DIA.

No começo da atual temporada, o defensor foi titular quatro vezes e saiu do banco em um dos compromissos. Ao todo, oito aparições pelo time principal do Botafogo.

Pelo Juventude, Kawan tende a ter mais espaço e, assim, ser valorizado no mercado. O time gaúcho disputará a Série A do Brasileirão e a Copa do Brasil.