Botafogo utilizou o patch de campeão da Libertadores pela primeira vez - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 30/01/2025 08:00 | Atualizado 30/01/2025 08:02

Rio - O Botafogo entrou em campo com uma novidade na camisa no clássico com o Fluminense. O Alvinegro estreou o patch de campeão da Libertadores, nesta quarta-feira (29), no Nilton Santos, e levou a melhor no confronto entre os dois últimos campeões da América

Botafogo e Fluminense são os últimos dois campeões da Libertadores. O Tricolor conquistou o título inédito em 2023, seguido pelo Alvinegro, no ano passado. Aliás, a conquista alvinegra teve como destaque nomes formados em Xerém, categoria de base tricolor, e isso foi motivo de provocação

Além do patch de campeão, os corredores do Estádio Nilton Santos na zona mista foram repaginados com fotos das campanhas dos títulos do Brasileirão e Libertadores do ano passado. O clube colocou fotos de jogadores do elenco para relembrar as conquistas.



Com a vitória sobre o Fluminense, o Botafogo entrou no G-4 do Carioca, com nove pontos. O Alvinegro volta a campo no domingo (2), às 16h (de Brasília), contra o Flamengo, pela Supercopa Rei. O Glorioso é o atual campeão brasileiro e encara o Rubro-Negro que conquistou a Copa do Brasil sobre o Atlético-MG.