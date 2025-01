Carlos Leiria comanda o Botafogo no início de Campeonato Carioca - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 30/01/2025 01:15 | Atualizado 30/01/2025 01:17

Rio - Carlos Leiria enalteceu o Botafogo após a vitória por 2 a 1 sobre o Fluminense no Estádio Nilton Santos , nesta quarta-feira (29), pelo Campeonato Carioca. O técnico lembrou do pouco tempo de trabalho com o grupo principal e admitiu que a estreia foi acima das expectativas. Ele ainda pontuou que o resultado dá ainda mais confiança para a Supercopa Rei, diante do Flamengo, no próximo domingo (2).

"Primeiramente enaltecer o grupo de jogadores que nós temos, porque eles vêm trabalhando muito forte e se dedicando para retomar e hoje conseguimos retomar o caminho de vitórias. Me refiro a retomar porque o ano passado foi maravilhoso, muito importante e vitorioso do Botafogo. Fomos recompensados com essa vitória no clássico com esse pouco tempo de trabalho. Planejamos alguns dias de treino, e os jogadores fizeram semanas muito boas", disse Carlos Leiria.

"Isso foi recompensado no jogo de hoje com uma qualidade boa de jogo, acima inclusive das nossas expectativas, expectativas de todos, acredito. Isso nos deixa mais confiantes para a próxima partida, que é uma decisão. Hoje nós tratamos como uma decisão também. É uma vitória para nos manter firmes na briga pela classificação para a próxima fase do Campeonato Carioca", completou.

A base do Botafogo foi um dos temas presentes na coletiva. Isso porque Rafael Lobato e Yarlen participaram diretamente do primeiro e do segundo gol do Botafogo, respectivamente, na partida. O primeiro foi titular e o segundo entrou na etapa complementar.

"Nossa base tem ótimos valores. Isso só reforça nosso trabalho e o que vem sendo produzido até o momento. A entrada do Lobato iniciando o jogo foi em decorrência das boas apresentações com o time chamado alternativo, que iniciou a competição. Isso fez com que ele ganhasse essa minutagem, iniciasse o jogo hoje e pudesse participar diretamente da vitória", afirmou o técnico.

"O lance do primeiro gol foi um movimento bom de ruptura. Aí a finalização, e o Igor (Jesus) no rebote fez o gol. Não só ele como a entrada do Yarlen, que vinha fazendo uma boa competição e participou diretamente do segundo gol sofrendo pênalti. Nós estamos contentes com eles", completou.

O técnico Leiria ainda pregou calma com os jovens jogadores do Glorioso e exaltou o suporte que o elenco principal deu a eles.

"Obviamente é um momento de ter equilíbrio, de saber que são jovens, que podem passar por momentos de oscilações. A gente tem que conseguir dar o suporte para eles e ao mesmo tempo saber que estão amparados por um grupo experiente e que deu um suporte muito bom para que pudessem entrar e ter o desempenho de hoje", finalizou o treinador.