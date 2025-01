Jeffinho em ação durante treino do Botafogo no CT Lonier - Vítor Silva / Botafogo

Jeffinho em ação durante treino do Botafogo no CT LonierVítor Silva / Botafogo

Publicado 29/01/2025 20:34

Rio - O Botafogo atualizou a situação do atacante Jeffinho, integrado ao grupo alternativo no início da temporada, mas que sequer entrou em campo ou foi relacionado para partidas. O jogador trata de uma lesão e está em fase final de transição para retornar aos gramados.

Dos jogadores que terminaram a última temporada com o grupo principal, o atacante, em decisão firmada por estafe e diretoria, se apresentou antes dos companheiros para trabalho de condicionamento físico focado nas primeiras rodadas do estadual.

Jeffinho, no entanto, não aparecia nem mesmo em imagens de treinos do Botafogo no Lonier. O atacante foi comprado pelo Glorioso recentemente junto ao Lyon.