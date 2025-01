Rafa Benítez passou por grandes clubes europeus - AFP

Publicado 29/01/2025 14:11

Rio - O Botafogo segue sem treinador. O espanhol Rafa Benítez comunicou nesta quarta-feira (29) que não deseja trabalhar no Brasil e recusou a proposta do Glorioso, segundo informações da ESPN. O técnico, de 64 anos, era o nome favorito do empresário John Textor.

Rafa Benítez está livre no mercado, mas deseja permanecer na Europa. Além dele, o Botafogo também recebeu recusas de André Jardine, do América do México, e do português Paulo Fonseca, ex-Milan. O Alvinegro ainda mira o argentino Tata Martino e o português Vasco Matos.

Entre os nomes ainda no radar, Tata Martino é o mais distante. O treinador argentino não deseja voltar a trabalhar neste momento. Já o português Vasco Matos, por sua vez, demonstrou interesse na oportunidade de trabalhar no Brasil e agradou na entrevista, mas o Botafogo ainda não fez proposta.

John Textor tem sido o responsável nas negociações por um novo treinador. O Botafogo está sem técnico desde a saída de Artur Jorge para o Al-Rayyan, do Catar, no dia 3 de janeiro. O empresário deseja um europeu para seguir a linha dos trabalhos dos últimos anos.