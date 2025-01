Marlon Gomes - Mohamed Bissar/CBF

Publicado 28/01/2025 19:03

Rio - Marlon Gomes não será jogador do Botafogo. De acordo com o "ge", o time carioca desistiu da contratação do ex-volante do Vasco por entender que o setor está bem servido após acertar com Wendel.

Mesmo com Wendel só se apresentando em junho, o Botafogo avaliou que o investimento por um jogador na mesma posição para o primeiro semestre não valeria a pena. Os ucranianos pediam cerca de 15 milhões de euros (R$ 92 milhões na cotação atual) para liberar Marlon Gomes.

O jogador chegou a acertar bases salariais com o Botafogo, já que via com bons olhos um retorno ao Rio. Porém, neste momento, a negociação não avançará.

Até a chegada de Wendel, o Botafogo terá Gregore, Allan, Danilo Barbosa, Marlon Freitas, Patrick de Paula e os jovens Kauê e Newton como opções para a posição.