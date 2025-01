Tata Martino, deixou o Inter Miami em novembro do ano passado - AFP

Publicado 27/01/2025 14:23 | Atualizado 27/01/2025 15:27

Com experiência no Barcelona, na seleção argentina e no Inter Miami, Tata Martino revelou não ter planos de voltar a trabalhar no momento. Questionado sobre um possível interesse do Botafogo em contar com seus serviços em 2025, o treinador descartou a ideia.

"Na realidade, o mais importante é o que disse quando saí do Inter. Necessito de um tempo. Tomei a decisão de por alguns meses não estar em atividade, é o que vai acontecer. Não há nenhuma possibilidade de em curto prazo estar trabalhando" disse Tata Martino à rádio Monumental AM 1080.

O argentino até elogiou a equipe carioca e disse reconhecer a importância do clube, mas não muda de ideia sobre seu período de descanso.



"Reconheço a importância do Botafogo, o último campeão da Libertadores, o último campeão do Brasileirão. Nos últimos anos, a partir de ter um proprietário, mudou muito sua situação, vai participar do Mundial de Clubes. É um clube muito atrativo", falou.

O técnico também confirmou que não há proposta oficial da equipe alvinegra, e que pretende ficar em seu país natal por alguns meses.



"O importante é falar se as propostas se concretizam, se algum lugar te convida a trabalhar. Nesse caso, não há proposta, não faz sentido falar. Não interessa a ninguém saber de algo que não vai acontecer, é pouco importante. Como eu disse quando saí do meu trabalho anterior, vou passar alguns meses em Rosário, isso não se modifica", completou.



Dos treinadores cotados, Rafa Benítez é o único técnico que não se pronunciou sobre o interesse do Botafogo. Segundo o jornalista Thiago Franklin, Textor e o espanhol vem conversando, mas sem proposta oficial ainda.