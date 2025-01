Bitello é um dos alvos do Botafogo nesta janela de transferências - Divulgação / Instagram @fcdynamo

Bitello é um dos alvos do Botafogo nesta janela de transferênciasDivulgação / Instagram @fcdynamo

Publicado 27/01/2025 08:30

Rio - O Botafogo ainda sonha com Bitello. O jogador, que chegou a ser dado como "desaparecido" durante a semana, se reapresentou ao Dínamo Moscou, da Rússia, neste domingo (26), em Doha, no Catar, para a intertemporada, e fez o seu primeiro treino.

Bitello já tem acerto com o Botafogo, mas ainda não conseguiu a liberação do clube russo. O jogador tentou permanecer no Brasil após as férias de fim de ano para forçar a saída, mas o movimento não agradou. Com isso, o Dínamo Moscou travou as negociações.

O Dínamo Moscou fez exigências para destravar as negociações com o Botafogo, incluindo a reapresentação de Bitello na intertemporada. O jogador obedeceu, se reapresentou e, agora, tenta facilitar as conversas para concluir a negociação com o Botafogo.

O Botafogo aceitou a contraproposta do Dínamo Moscou de 18 milhões de euros (R$ 111 milhões na cotação atual). Porém, há divergência sobre a forma de pagamento. O clube russo pede uma entrada de cerca de 10 milhões de euros (R$ 61 milhões) à vista, mas o Alvinegro considera o valor alto.