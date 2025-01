Kauê marcou o segundo gol do Botafogo contra o Bangu - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 26/01/2025 20:18

Rio - Autor de um dos gols da vitória do Botafogo sobre o Bangu, o atacante Kauê, de 20 anos, admitiu que a equipe alternativa do clube carioca, que disputou os cinco primeiros jogos da competição, poderia ter tido um rendimento melhor. Porém, o jovem se mostrou satisfeito de ter ajudado o atual campeão da Libertadores na vitória deste domingo.

"A gente poderia ter feito uma campanha melhor até aqui, mas acredito que o grupo de mostrou competitivo. Fico feliz pela vitória de hoje, conseguimos ajudar o Botafogo nesta partida. Marcar é sempre bom e fico muito feliz de ter conseguido fortalecer o nosso coletivo no dia de hoje", afirmou o atacante.

Sem muito brilho, o Botafogo voltou a vencer no Campeonato Carioca. Em duelo contra o frágil Bangu, lanterna do Carioca, o Alvinegro levou a melhor com gols de Patrick de Paula e Kauê. A vitória por 2 a 0 colocou a equipe de General Severiano com seis pontos em cinco jogos no Campeonato Estadual.

O atual campeão da Libertadores volta aos gramados na próxima quarta-feira para enfrentar o Fluminense, nesta quarta-feira, no Nilton Santos, às 21h30 (de Brasília). O Bangu joga no dia seguinte do clássico contra o Nova Iguaçu, no Laranjão, às 16h (de Brasília).