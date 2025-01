Igor Jesus em treino do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 26/01/2025 21:30

Rio - O atacante Igor Jesus, de 23 anos, rejeitou uma proposta para atuar no Nottingham Forest, da Inglaterra. O centroavante entende que atuar no Botafogo, neste momento, é o melhor para a sua carreira, e além disso, os valores salariais também não agradaram tanto o seu staff. As informações são do portal "GE".

A proposta foi próxima de 30 milhões de euros (R$ 185,8 milhões, na cotação atual). Com isso, o Botafogo deixou na mão do atacante escolher se desejava continuar ou se transferir. Ele acabou optando por permanecer no Alvinegro.

Igor Jesus é considerado peça fundamental no elenco alvinegro. Do chamado quarteto ofensivo campeão da Libertadores, o Botafogo perdeu Luiz Henrique para o Zenit e Thiago Almada para o Lyon. Além do centroavante, Jefferson Savarino continuou no clube.

O atacante chegou ao Botafogo em junho sem custos de transferências, já que saiu livre do Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes Unidos. Ele marcou oito gols e deu cinco assistências em 31 jogos pelo clube, além de ter sido convocado para a Seleção.