Botafogo confirmou a contratação de ArturDivulgação/Botafogo

Publicado 26/01/2025 13:55

Rio - Na tarde deste domingo (26), o Botafogo anunciou a contratação do atacante Artur, ex-Zenit (RUS). Ele, que firmou vínculo válido até dezembro de 2029, é o primeiro reforço do Glorioso para a temporada.

Atacante reforça a Casa Botafogo para a temporada 2025! LUTAREMOS PELA GLÓRIA! #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/bllMZoczig — Botafogo F.R. (@Botafogo) January 26, 2025

O Zenit confirmou o acordo pela transferência de Artur na última segunda-feira, 20 . O atacante foi comprado pelo clube russo em 2024 por 15 milhões de euros (cerca de R$ 80 milhões na época), além de 3 milhões de euros em bônus.

Com a camisa do time de St. Petersburg, ele disputou 35 jogos, anotou sete gols e distribuiu cinco assistências. Por lá, conquistou o Campeonato Russo, a Taça da Rússia e a Supertaça da Rússia. Ao longo da carreira, também passou por Novorizontino, Londrina, Bahia, Red Bull Bragantino e Palmeiras.

Artur desembarcou no Rio na noite da última sexta-feira (24) e avisou que está preparado para enfrentar o Flamengo na Supercopa Rei, em 2 de fevereiro.

"Estou preparado. Desde as férias venho trabalhando bastante, fiz a pré-temporada, pelo menos a metade, com o Zenit. Estou bem. Só não treinei esses dois dias, mas estou preparado, estou pronto. Vai ser um grande jogo", disse Artur, ainda no aeroporto.