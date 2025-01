Rafa Benítez passou por grandes clubes europeus - AFP

Publicado 25/01/2025 08:21 | Atualizado 25/01/2025 08:23

Rio - Em busca de um novo treinador, o Botafogo está avaliando nomes conhecidos, que já trabalharam em grandes clubes do futebol europeu. Rafa Benítez, que passou por Real Madrid, Inter de Milão e Liverpool, e Tata Martino, que comandou o Barcelona, estão no leque de possibilidades de John Textor. As informações são do portal "GE".

Além dos dois, Vasco Matos, que dirige o Santa Clara, de Portugal, foram os técnicos entrevistados que mais agradaram o acionista majoritário da SAF do Botafogo. O norte-americano ainda chegará a um favorito e depois disso, fará uma proposta a apenas um dos três.

Rafa Benítez, de 64 anos, está desempregado desde o ano passado, quando comandou o Celta de Vigo, da Espanha. Seu principal momento como treinador ocorreu em 2005, quando comandou o Liverpool na conquista da Liga dos Campeões.

Tata Martino, de 62 anos, teve uma passagem pelo Barcelona em 2013 e 2014, posteriormente comandou a seleção argentina. O seu último trabalho foi no Inter Miami, tendo deixado o comando da equipe de Lionel Messi no ano passado.