Wendel é o novo jogador do BotafogoDivulgação

Publicado 25/01/2025 13:21 | Atualizado 25/01/2025 13:26

Rio - O volante Wendel, de 27 anos, apesar de ainda não ter sido anunciado oficialmente, assinou contrato com o Botafogo na tarde desta sexta-feira (24). O jogador já definiu o tempo de vínculo com o Alvinegro e estará à disposição da equipe carioca no meio do ano, pouco antes do início do Super Mundial de Clubes. As informações são do portal "GE".

O vínculo do jogador vai de 3 junho de 2025 a 30 de junho de 2029, e a multa rescisória para clubes de fora do Brasil será de 300 milhões de euros (R$ 1,8 bilhão). A pedido do Zenit, o jogador permanece na equipe até o fim da temporada na Rússia. O clube disputa o título nacional e o volante é titular incontestável no elenco.



O negócio foi fechado em 20 milhões de euros (R$ 123 milhões) pelo meio-campista. Além de Wendel, Artur, também do Zenit, foi contratado pelo Alvinegro, mas ele já chegou ao Rio e deve se apresentar ao Botafogo nos próximos dias.

Cria da base do Fluminense, Wendel atuou pelo Sporting, de Portugal, antes de se transferir para o futebol russo em outubro de 2021. Nesta temporada, ele tem dois gols e 11 assistências em 19 jogos.