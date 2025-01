Tiquinho Soares com a taça da Libertadores - Divulgação / Conmebol

Tiquinho Soares com a taça da LibertadoresDivulgação / Conmebol

Publicado 24/01/2025 13:40 | Atualizado 24/01/2025 13:40

Rio - O atacante Tiquinho Soares, de 34 anos, se despediu do Botafogo nesta sexta-feira. O jogador, que irá disputar a temporada de 2025 pelo Santos, utilizou as redes sociais para agradecer os torcedores do clube carioca pelo período em que esteve defendendo o Glorioso.

"Chegou o dia de me despedir deste grande clube, Botafogo, muito obrigado por cada momento vivido com essa camisa, clube em que fui muito feliz. Agradeço do fundo do meu coração, a todos os torcedores que sempre me apoiaram no melhor e no pior momento da minha vida e da minha carreira. Um beijo no coração de todos vocês. Aos meu pequeninos (a) fãs , obrigado por todo o carinho , vocês foram fundamentais para mim todo esse tempo. Nunca vou esquecer tudo que passamos juntos. Muito obrigado. Te amo", publicou o atacante.

O atacante foi envolvido em uma negociação que irá trazer o zagueiro Jair para o Botafogo. Além de Tiquinho Soares, o clube carioca ainda irá desembolsar uma verba para contratação o defensor do Santos.

O centroavante chegou ao Botafogo no meio de 2022 como o principal reforço do Alvinegro para o ataque naquela temporada, que foi a primeira de John Textor no clube carioca. Rapidamente, ele se tornou peça fundamental na equipe de Luís Castro. Em 2023, Tiquinho teve seu melhor ano pelo Botafogo. Ele entrou em campo em 54 jogos, fez 29 gols e deu sete assistências.

Na temporada passada, com a chegada de Igor Jesus, o atacante perdeu espaço. No total, ele fez 121 partidas, fez 44 gols e deu 17 assistências. Tiquinho Soares conquistou um Brasileiro e uma Libertadores no Botafogo.