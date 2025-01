Jair disputará o Sul-Americano sub-20 com a seleção brasileira - Rafael Ribeiro / CBF

Jair disputará o Sul-Americano sub-20 com a seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF

Publicado 24/01/2025 08:30 | Atualizado 24/01/2025 08:44

Rio - Um dos reforços do Botafogo para a temporada de 2025, Jair ainda não tem data para estrear. O zagueiro, de 19 anos, foi convocado pela seleção brasileira sub-20 para a disputa do Sul-Americano e realizou a pré-temporada na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro.

O Botafogo desembolsará cerca de R$ 89 milhões pela contratação do jovem zagueiro, que é visto com potencial pela Eagle Football, a rede de clubes do empresário John Textor. Jair fará exames médicos e assinará contrato com o Alvinegro na Venezuela.

O Santos aguarda os procedimentos para contar com Tiquinho Soares, que foi envolvido na negociação. Jair treina com a Seleção sub-20 desde o último dia 7, na Granja Comary. O zagueiro foi titular nos dois jogos-treinos contra o Maricá e o Olaria.

A primeira fase do Sul-Americano termina no dia 1º de fevereiro. Com isso, Jair não ficará à disposição para a Supercopa do Brasil, contra o Flamengo, no dia 2, em Belém. A final da competição está marcada para o dia 16 do mesmo mês e, assim, ele fica disponível para a Recopa Sul-Americana.

O Brasil estreia nesta sexta-feira (24), às 20h30 (de Brasília), contra a Argentina. A seleção brasileira é a maior vencedora do Sul-Americano da categoria e está no Grupo B, junto com Bolívia, Equador e Colômbia, além da albiceleste.